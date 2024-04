Maltrattamenti e pestaggi ai bimbi in un asilo nido: arrestata la maestra

Una maestra educatrice di 45 anni è stata arrestata con l'accusa di aver maltrattato i bambini dell'asilo nido in cui era in servizio

Dieci bambini di pochi mesi hanno subito pesanti maltrattamenti in un asilo nido comunale di Milano, dove una maestra-educatrice di 45 anni è stata arrestata. Un’inchiesta della polizia locale ha rivelato che i piccoli venivano insultati, minacciati, strattonati. Contro di loro anche vere e proprie violenze fisiche come “mani e gambe sulla schiena” per impedire loro di “alzarsi” e per “obbligarli a dormire”. L’insegnante coinvolta è quindi stata posta ai domiciliari su ordinanza del gip con l’accusa di maltrattamenti aggravati, che si sarebbero verificati dal 2022 in poi.

Ecco come la maestra maltrattava i bambini

La 45enne, assunta come educatrice dal 1996 e in servizio nell’asilo dal 2008, urlava contro i piccoli. Come si legge nel provvedimento, “se piangevano” venivano apostrofati con frasi come “dormi viziata” o “non rompere”, o “venivano scossi con forza per farli addormentare”. In altri casi la donna “li copriva completamente con una coperta” o li costringeva “a consumare il cibo velocemente”, mentre passava spesso il tempo a guardare il cellulare piuttosto che vigilare su di loro. Quando non li colpiva con “ripetute pacche sul sedere”.

Iscriviti gratis al canale WhatsApp di QdS.it, news e aggiornamenti CLICCA QUI