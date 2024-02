Su Rai Uno “Mameli – Il Ragazzo che sognò l’Italia”: cast, episodi, trama

Il racconto dell'autore dell'Inno nazionale per la prima volta in una serie Rai.

Per la prima volta arriva in tv la storia di Goffredo Mameli raccontata con la serie “Mameli – Il ragazzo che sognò l’Italia”, in onda lunedì 12 e martedì 13 febbraio 2024 su Rai Uno in prima serata.

La serie è prodotta da Pepito Produzioni con Rai Fiction, con il sostegno del Ministero della Cultura – Direzione Generale Cinema e Audiovisivo. È diretta da Luca Lucini e Ago Panini e scritta da Antonio Antonelli e Michela Straniero.

“Mameli – Il ragazzo che sognò l’Italia”: cast, episodi e trama

Quanti sono gli episodi di “Mameli”

È composta da quattro episodi distribuiti in due prime serate, lunedì 12 e martedì 13 febbraio.

Chi sono i protagonisti della serie “Mameli”

È Riccardo De Rinaldis Santorelli a interpretare Goffredo Mameli. L’attore è al suo primo ruolo da protagonista. A “Tv Sorrisi e Canoni” ha spiegato: “Il nostro Mameli è un po’ una popstar. Mostriamo tutte le sfumature della sua umanità. Goffredo ama tanto, crede nell’amicizia, nella libertà e nei diritti. Raccontiamo persone e non personaggi, incluse le emozioni di questi ragazzi che volevano cambiare il mondo”. L’attore è stato anche ospite durante la quarta serata del Festival di Sanremo per presentare la fiction.

Nel cast ci sono anche: Amedeo Gullà, Chiara Celotto, Barbara Venturato, Riccardo Maria Manera, Giovanni Crozza Signoris, Neri Marcorè, Ricky Memphis, Luca Ward, Lucia Mascino, Sebastiano Somma e Maurizio Lastrico.

La trama della serie

Goffredo Mameli è poeta ed eroe del Risorgimento nonché autore del canto che è diventato l’Inno Nazionale della Repubblica Italiana.

Genova,1847. Goffredo Mameli ha vent’anni e fa parte dei trecento volontari che partono per Milano a dare supporto alle Cinque Giornate del 1948. Altri cinquecento patrioti lo raggiungono per difendere Roma nel 1949. In lui riconoscono da subito l’ardore puro di chi sa amare fino in fondo. Mameli ha due importanti storie d’amore. La prima storia è diventata tragica perché l’amore è stato distrutto da un matrimonio di convenienza imposto. La seconda, invece, è stata felice nonostante la distanza inevitabile di Mameli impegnato a combattere al fronte.

In tutto questo c’è: il racconto della composizione dell’Inno e della grande manifestazione dell’Oregina, quando per la prima volta l’Inno fu cantato da più di trentamila patrioti, l’incontro e l’amicizia con Nino Bixio, un altro grande genovese, la prima Guerra d’Indipendenza e la Repubblica Romana, all’interno della quale Goffredo è il pupillo di Giuseppe Garibaldi e di Giuseppe Mazzini.

Dove e come guardare la fiction

La serie tv dedicata a Goffredo Mameli andrà in onda su Rai Uno lunedì 12 e martedì 13 febbraio su Rai Uno alle ore 21:30. È possibile vederla in diretta streaming su RaiPlay dove sarà disponibile una volta trasmessa.

