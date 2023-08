Chiuse all’interno della Villa Comunale, disavventura per mamma e figlia a Capaci

Intervengono i carabinieri per liberare le due donne, rimaste chiuse all'interno della Villa comunale.

Disavventura per una coppia di mamma e figlia, rimaste chiuse all’interno della Villa Comunale di Capaci, in provincia di Palermo.

La vicenda, per fortuna, si è conclusa grazie all’intervento dei carabinieri.

Mamma e figlia chiuse nella Villa di Capaci

Secondo una prima ricostruzione della vicenda, riportata da “Il Giornale di Capaci”, le due avrebbero trovato i cancelli dell’uscita della Villa Comunale Principessa Mafalda di Savoia chiusi. Questo nonostante, secondo il racconto della protagonista, la chiusura sia prevista alle 19.30 e fossero soltanto le 19.10.

“Tempo addietro c’era un custode che faceva il giro avvisando che si doveva chiudere e invitava i visitatori a uscire, ma attualmente no, non si è visto nessuno”, ha raccontato la donna.

“Abito nelle vicinanze e pensando di stare lì per circa un’ora non ho portato con me il cellulare, perciò ho attirato l’attenzione di alcuni passanti che gentilmente si sono fermati. Ho chiesto loro di chiamare qualcuno ma nel frattempo è passata di lì una macchina dei carabinieri e si è fermata”, commenta la signora, chiedendo chiarimenti su questo spiacevole episodio e di individuare eventuali responsabilità assieme a tanti concittadini che hanno commentato la spiacevole disavventura.

