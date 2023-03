Avviso 8, la graduatoria ferma e i 40 milioni che la Sicilia rischia di perdere

"Il mancato scorrimento della graduatoria dell'Avviso 8 creerebbe un danno economico e sociale che non ci possiamo permettere", l'appello a Schifani.

Con il mancato scorrimento della graduatoria dell’Avviso 8 la Sicilia perderà ben 40 milioni di euro: è questo l’allarme degli Enti di formazione alla Regione Siciliana, in particolare al presidente Renato Schifani.

Secondo gli Enti, i cui rappresentanti in Sicilia hanno inviato una lettera-appello al governatore Schifani, questa questione potrebbe provocare un grave danno per l’economia dell’Isola. E non solo. Sarebbe anche l’ennesima occasione per far finire denaro destinato alla formazione professionale in Sicilia altrove, in Regioni più “virtuose” sul fronte della spesa.

Graduatoria Avviso 8 ferma in Sicilia, l’appello a Schifani

“Il Governo tenga conto dell’atto di indirizzo già deliberato dall’Assemblea regionale, che invita a far scorrere la graduatoria dell’Avviso 8 per l’utilizzo dei fondi che si sono resi disponibili, e intervenga per scongiurare la perdita di risorse che potrebbero invece garantire a una platea più ampia di disoccupati l’accesso ai corsi di formazione professionale che possono costituire una chance in più per l’accesso al lavoro. Non è accettabile che i 40 milioni di euro dell’avviso 8 e del FSE siano irrimediabilmente persi e destinati ad altre Regioni più virtuose in termini di spesa”. Questo si legge nella lettera indirizzata al governatore Schifani e inoltrata anche al presidente della V commissione all’Ars.

“Più volte l’assessore regionale all’istruzione e Formazione professionale ha dichiarato di non avere interesse a utilizzare le risorse a disposizione facendo scorrere la graduatoria dell’Avviso 8 senza tuttavia dare una spiegazione plausibile. Non è accettabile che le qualifiche rilasciate dai corsi professionali siano additate come obsolete rispetto al mercato del lavoro. Forse l’assessore dimentica che sono le stesse previste dal ‘repertorio regionale delle qualifiche professionali’ deciso dalla Regione Siciliana a cui gli enti devono attenersi”.

Nonostante gli enti concordino con l’Assessorato competente sulla necessità di adeguare i piani formativi alle esigenze professionali delle aziende, evidenziano anche la necessità di soluzioni – urgenti – alla questione dell’Avviso 8. Secondo gli scriventi, la programmazione di un nuovo bando – per difficoltà di tempi tecnici – appare come una strada complessa. Il rischio di lasciare ferma la graduatoria, però, è quello di perdere irrimediabilmente 40 milioni di euro, “un danno economico e sociale che la Sicilia non può permettersi”.

Immagine di repertorio