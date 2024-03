Mancato trasporto salme a Lampedusa, Aricò: “Ipotesi addendum contrattuale”

Il 7 marzo il deputato La Vardera aveva depositato una interrogazione parlamentare all'ARS. L'assessore ai Trasporti: "Ci siamo attivati per la verifica del contratto già prima dell'interrogazione"

La vicenda del mancato servizio di trasporto delle salme sui voli diretti a Lampedusa da Palermo e Catania era finita all’ARS. Dopo la denuncia del Codacons di Agrigento, che aveva fatto richiesta di accesso agli atti per verificare come poteva essere stato affidato il servizio mancando un requisito previsto dal capitolato di gara, il deputato regionale Ismaele La Vardera aveva depositato (il 7 marzo) una interrogazione parlamentare – a risposta orale – con la quale chiedeva al presidente della Regione Siciliana ed all’assessore regionale ai Trasporti chiarimenti urgenti sul mancato rispetto delle clausole contrattuali. In particolare, La Vardera chiedeva perché nessuno ha mai effettuato controlli sull’idoneità degli aerei utilizzati dalla Danish Air Transport, che si è aggiudicata la gara per il servizio di continuità territoriale finanziato dalla Regione Siciliana con oltre quaranta milioni di euro per due anni e quattro mesi di servizio. La gara, “stando a quanto scoperto – si legge nell’interrogazione di La Vardera – potrebbe e dovrebbe essere annullata immediatamente”.

Aricò: “Familiari hanno diritto di avere alleviato il loro dolore”

Il Quotidiano di Sicilia ha chiesto quindi il parere del titolare dell’assessorato regionale ai Trasporti Alessandro Aricò. “Già prima che arrivasse l’annuncio dell’interrogazione ci avevano compulsato dal territorio di Lampedusa per questa problematica – ci ha risposto l’assessore Aricò – e ci siamo attivati per la verifica del contratto e per far sì che si possa un addendum al contratto perché le salme debbano essere trasportate, perché riteniamo che al giorno d’oggi i familiari hanno diritto di avere alleviato il loro dolore, soprattutto per chi è residente nelle isole”.

Tra le risposte che sono state chieste dal deputato di Sud chiama Nord ci sono poi anche quelle all’esito di indagini interne “al fine di accertare eventuali responsabilità dei soggetti che avrebbero dovuto supervisionare e controllare l’adeguatezza delle procedure di gara, la corretta attuazione dei servizi conseguenti all’affidamento dell’appalto e denunciare il mancato rispetto delle clausole contrattuali relative al trasporto delle salme”. Risposte per le quali bisognerà attendere. La Danish Air Transport (DAT) comunque era già operatore sulla stessa tratta ed aveva trasmesso tutte le caratteristiche dei velivoli con i quali avrebbe esperito il servizio, come previsto dalle procedure di gara ed affidamento.