Mangiano muffin alla cannabis, malore per 90 studenti

Momenti di paura in Sudafrica per una scolaresca. Circa novanta studenti sono stati ricoverati in ospedale dopo aver mangiato un dolce, il muffin tanto adorato dai bambini, che si pensa potesse contenere tracce di cannabis.

Nausea e mal di stomaco

Secondo la stampa inglese, che ha riportato la curiosa notizia, il fatto si è verificato in una scuola primaria di Pulamadibogo, a nord-ovest di Pretoria. I piccoli, dopo aver ingerito la merenda avrebbero avvertito nausea, spossatezza e dolori allo stomaco prima di ricorrere alle cure mediche. I dolci, secondo la ricostruzione dei giornali, sarebbe stato acquistato da alcuni venditori ambulanti della zona. La polizia ha arrestato i commercianti per tentato omicidio.