Mangiava solo frutta, semi di girasole, frullati e succhi: influencer vegana muore a 40 anni

Per quattro anni ha mangiato soltanto "frutta, germogli di semi di girasole, frullati di frutta e succhi": era nota come l'influencer vegana

Per quattro anni ha mangiato soltanto “frutta, germogli di semi di girasole, frullati di frutta e succhi”, diventando nota come l’influencer vegana per eccellenza. Una dieta povera di nutrienti importanti e con carenze di calcio e vitamina D che l’ha però portata alla morte.

Si è spenta così, in Malesia dove stava portando avanti un regime a base di frutta esotica, Zhanna Samsonova, 40 anni, russa di Kazan, sostenitrice della cucina erbivora cruda. Ad annunciarne il decesso risalente al 21 luglio i suoi amici e la sua famiglia. “E’ morta di fame”, sostiene una sua amica, mentre la madre parla di “un’infezione simile al colera”.

Sui social si faceva chuamare Zhanna D’Art

L’influencer vegana Zhanna Samsonova spesso promuoveva cibi crudi sui social media, dove era nota ai suoi milioni di follower su TikTok, Facebook e Instagram con lo pseudonimo di Zhanna D’Art. “Qualche mese fa, in Sri Lanka, sembrava già esausta”, ha confessato a Newsflash un amico.

Da lì “era tornata a casa per farsi curare, ma poi era scappata di nuovo. Quando l’ho vista a Phuket, sono rimasto inorridito”, ha aggiunto. “Vivevo un piano sopra di lei – riferisce un’altra giovane – e ogni giorno avevo paura di trovare il suo corpo senza vita al mattino. L’ho convinta a farsi curare, ma non ce l’ha fatta”.