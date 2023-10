Manovra, raddoppia l’Iva su prodotti per la prima infanzia: latte e pannolini più cari

Previsto dal 2024 l'aumento dell'Iva sui prodotti per la prima infanzia. Previsto un nuovo incremento dei prezzi.

Nessuna mano leggera della Manovra 2024 per quanto riguarda i prodotti per la prima infanzia. Chi si aspettava infatti una riduzione o, quantomeno, il mantenimento dei costi rimarrà deluso dalle disposizioni presenti nella Legge di Bilancio approvata dal Consiglio dei ministri lo scorso 16 ottobre.

Secondo quanto previsto dalle bozze circolanti in questi giorni, dal 2024 il Governo intende aumentare l’iva su queste tipologie di prodotti dal 5 al 10%.

Quali prodotti aumenteranno

Nello specifico, i costi aumenteranno per il “latte in polvere o liquido per l’alimentazione dei lattanti o dei bambini nella prima infanzia, condizionato per la vendita al minuto”.

Verranno ritoccati anche i costi di “estratti di malto”, le “preparazioni per l’alimentazione dei fanciulli, per usi dietetici o di cucina, a base di farine, semolini, amidi, fecole o estratti di malto, anche addizionate di cacao in misura inferiore al 50%” in peso”.

In occasione della conferenza stampa post Consiglio dei ministri, la premier Giorgia Meloni ha ribadito la volontà del Governo di non confermare il taglio dell’Iva “perché è stato assorbito dagli aumenti di prezzo e non penso valga la pena rinnovare questa misura”.

Aumentano anche i prodotti femminili

L’aumento dell’Iva dal 5% al 10% è previsto anche per “prodotti assorbenti”, per i “tamponi destinati alla protezione dell’igiene femminile” e per le “coppette mestruali”.

Vengono quindi cancellati gli accorgimenti che erano stati introdotti sotto il Governo Draghi, con l’Iva sui prodotti femminili che era scesa dal 22 al 10%. L’anno scorso l’esecutivo aveva poi provveduto al ribassamento dal 5%. Adesso, però, il nuovo rialzo che comporterà un nuovo aumento dei prezzi.

