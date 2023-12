Manovra, ripresi i lavori alla Camera: voto conclusivo previsto per le ore 19

Il Governo Meloni intende approvare definitivamente il testo della Manovra entro la giornata di oggi, venerdì 29 dicembre.

Rush finale verso l’approvazione della Manovra 2024 del Governo Meloni. Sono ripresi alle ore 9 di oggi, venerdì 29 dicembre, i lavori dell’Aula della Camera con l’esame degli ordini del giorno e la discussione sulla Legge di Bilancio.

Secondo il programma di oggi, le intenzioni di voto sono previste per le ore 17 e verranno trasmesse in diretta televisiva su Raidue.

L’inizio delle votazioni è previsto per le ore 19, con il Governo intenzionato a varare definitivamente la Manovra entro la giornata odierna. Il testo in discussione alla Camera è quello già approvato nei giorni scorsi in Senato.

Manovra, c’è l’accordo sul Superbonus

Nel frattempo, durante la giornata di ieri, poco prima dell’ultimo Consiglio dei ministri del 2023, è stato raggiunto un accordo sul Superbonus, un decreto ad hoc che è stato successivamente varato in Cdm.

Non è stata prevista una proroga, ma la possibilità per i redditi al di sotto dei 15mila euro di mantenere l’agevolazione per intero attraverso un fondo per la povertà.

Per questa categoria di cittadini viene istituito un Fondo specifico, le cui modalità di accesso verranno stabilite dal Ministero dell’Economia e delle Finanze. In questo modo, i cittadini potranno ottenere un contributo per le spese sostenute dal 1° gennaio 2024 e fino a ottobre.