Manovra, Tajani: “Sarà di 23-24 mld, aiuteremo italiani in difficoltà”

La manovra economica attesa domani in Consiglio dei ministri “sarà di circa 23-24 miliardi. Avremo come obiettivo principale, in un contesto complicato, quello di aiutare soprattutto gli italiani che hanno più difficoltà. Confermeremo il taglio del cuneo fiscale per tutto il 2024 e affronteremo un tema particolarmente doloroso, quello delle liste d’attesa degli ospedali”. Lo ha detto il ministro degli Esteri e vicepremier, Antonio Tajani, parlando a Trento.