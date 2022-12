Maratona di Catania ai nastri di partenza: presentata la quarta edizione VIDEO

La quinta edizione della Naturosa Maratona di Catania 2022 è in programma per donenica 11 dicembre 2022, partenza da viale Kennedy.

Una competizione sportiva che allinea Catania a molte città di tutto il mondo, un’occasione per destagionalizzare il turismo, ma soprattutto una vetrina importante data la partecipazione di atleti provenienti da tantissime nazioni.

E’ stata presentata stamattina a Palazzo degli Elefanti la quarta edizione della Naturosa Catania Marathon. La manifestazione, in programma domenica 11 dicembre, è organizzata dall’ASD Atletica Sicilia, patrocinata dal Comune di Catania, dal Coni Catania, sotto l’egida della Fidal e la supervisione del G.G.G. di Catania «Alfio Vittorio Pistritto».

Nel corso dell’incontro, sono state svelate tutte le novità dell’edizione 2022, a cominciare dal nuovo percorso, di recente omologato, che vedrà gli atleti, nel primo giro, attraversare il centro storico etneo, prima di fare ritorno su viale Kennedy, da dove avverrà partenza e arrivo.

Alla conferenza stampa, hanno preso parte, oltre agli organizzatori, anche, il Commissario Straordinario Federico Portoghese, il Capo di Gabinetto del Comune di Catania Giuseppe Ferraro, il Presidente del Consiglio Comunale Sebastiano Anastasi, il Presidente della Commissione Sport Giovanni Grasso i dirigenti della direzione sport Fabio Finocchiaro e Paolo Di Caro, il Vice Presidente Vicario del CONI SICILIA Enzo Falzone e il Presidente della FIDAL CATANIA Giuseppe Massimino Cocuzza.

La maratona

Ma come sarà il nuovo percorso della Naturosa Catania Marathon? Nelle ultime settimane è cresciuta la curiosità degli atleti, ecco dunque le prime “consistenti” anticipazioni: il primo obiettivo è stato quello di mantenere un percorso veloce, caratteristica che, in questi anni, è diventata propria della giovane kermesse. Il primo giro di tutti e tre gli eventi vedrà la partenza da viale Kennedy in direzione sud per poi tornare indietro nei pressi dell’hotel Miramare e puntare dritti in città attraverso la via Cristoforo Colombo. Da qui il passaggio da Piazza Duomo, Piazza Università, dalla centralissima piazza Stesicoro con il giro intorno alla città antica, per proseguire verso il cuore di Catania, i “Quattro canti”, piazza Teatro Massimo, Palazzo della Cultura e poi nuovamente un passaggio su piazza Duomo. Sarà ancora una volta il collegamento di via Cristoforo Colombo a fare rientrare gli atleti sul viale Kennedy con l’arrivo per la 10,5km e la prosecuzione di mezza maratona e maratona sul giro classico delle scorse edizioni, interamente pianeggiante e quanto mai veloce.

“Come promesso stiamo crescendo e lo facciamo insieme alla città – il commento del presidente dell’Atletica Sicilia Santi Monasteri – questa nuova soluzione è una scommessa e se, come siamo sicuri avverrà, ci darà i feedback sperati ci permetterà di continuare a rendere l’evento sempre più coinvolgente e attrattivo ponendo sempre l’attenzione sulla sicurezza degli atleti e sullo sviluppo di un circuito comunque veloce.”

La quinta edizione della Naturosa Maratona di Catania 2022, in programma il prossimo 11 dicembre, è organizzata dall’ASD Atletica Sicilia, con il patrocinio del Comune di Catania, del Coni Sicilia, sotto l’egida della Fidal.