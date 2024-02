Tragedia a Catanzaro: l’auto si ribalta, muore il calciatore Marco Pezzati

A vuoto il tentativo di soccorso dei Vigili del Fuoco. La ricostruzione

Poco dopo la mezzanotte di martedì 22 febbraio, è morto all’età di 31 anni il calciatore Marco Pezzati. L’uomo è stato coinvolto in un tremendo incidente stradale lungo la statale 106 del comune di Isca sullo Ionio, luogo della provincia di Catanzaro.

Incidente in auto per Marco Pezzati: la ricostruzione

Poco dopo la mezzanotte di oggi, martedì 22 febbraio, l’auto guidata dal calciatore del San Luca (club di Serie D) Marco Pezzati si è ribaltata lungo la statale 106, nel catanzarese. Una volta giunti sul posto, i Vigili del Fuoco hanno estratto dalle lamiere il 31enne già privo di vita. Come ricostruito in queste ore, l’auto sarebbe finita fuori dalla carreggiata prima di ribaltarsi. In questo senso, sono attualmente in corso gli accertamenti del caso.

La carriera di Marco Pezzati

Impiegato nella stagione in corso al San Luca nel campionato del girone I di Serie D, nella carriera di Marco Pezzati tanta esperienza in Toscana. Nel suo curriculum, infatti, stagioni con le maglie di Fortis Juventus, Scandicci, Sangiovannese, Fiesole Caldine e Gavorrano tra le altre. Come detto in precedenza, il calciatore toscano era attualmente impiegato in Calabria con il San Luca, squadra di cui era uno dei pilastri già dal 2020.