Margherita Della Valle confermata Chief Executive Officer di Vodafone

Margherita Della Valle è stata oggi confermata Chief Executive Officer del Gruppo Vodafone. Classe 1965. Il 5 dicembre 2022 era stata nominata CEO ad interim, mantenendo anche l’incarico di CFO del Gruppo. Della Valle è diventata CFO e membro del board di Vodafone nel luglio 2018.

Bocconiana dell’Anno per il 2022. E’ una delle 15 donne cfo nelle aziende del Ftse100 per ‘The Female Ftse Board Report 2021″, ed è stata nominata presidente di 100 Group, l’associazione che riunisce i cfo del Ftse100. Da luglio 2020 Della Valle è anche amministratore non esecutivo di Reckitt Benckiser.

Della Valle, romana, classe 1965, ha percorso gran parte della sua carriera all’interno del gruppo Vodafone, che in Italia deriva dal gruppo Onmitel. Dopo la laurea nel 1988 in Discipline Economiche e Sociali, Della Valle inizia il suo percorso professionale in Montedison e nel 1994 entra in Omnitel ricoprendo ruoli diversi, dal marketing alla gestione clienti fino ad entrare in finance. Da allora scala i vertici del Gruppo Vodafone, ricoprendo il ruolo di cfo per Vodafone Italia dal 2004 al 2007, deputy chief financial officer del Gruppo Vodafone dal 2015 al 2018, fino a diventare nel 2018 cfo del gruppo.

Nominata Alumna dell’anno per il 2022 dell’università milanese Bocconi, Della Valle e’ in prima linea per il sostegno ai talenti femminili nella finanza. E’ infatti tra le fondatrici di Nxt Gen Women in Finance, l’associazione, creata da donne che, come cfo, hanno raggiunto i massimi livelli nella loro professione nelle principali multinazionali europee e che hanno deciso di condividere le loro esperienze e sostenere il talento femminile emergente nella finanza in tutta Europa. Si tratta di una rete che promuove un programma di mentoring che mira a identificare, sostenere, affiancare e promuoverela prossima generazione di donne leader nella finanza in tutta Europa.