Maria Saeli segretaria regionale di Azione, il vertice siciliano del partito è rosa

Unica candidata alla segreteria regionale del partito di Carlo Calenda in Sicilia, è stata eletta oggi Maria Saeli. Carfagna: "Contenta che sia una donna, giovane, competente, appassionata, coraggiosa e libera"

La corsa all’elezione del nuovo europarlamento è entrata nel vivo della campagna elettorale e Azione intende lavorare in Sicilia anche in vista della competizione europea. In una sala piccola ma piena, presso l’ex officina De Magistris-Bellotti di Palermo, alla presenza della deputata nazionale di Azione Mara Carfagna – già Forza Italia – è stata eletta la segretaria regionale del partito guidato da Carlo Calenda. Si tratta di Maria Saeli, di Bagheria. Saeli è una imprenditrice con una propria azienda agricola, mai eletta per incarichi istituzionali anche se già candidata anche alle scorse europee.

Carfagna: “Contenta che donna giovane e competente guidi Azione in Sicilia”

“Sono contenta che sia una donna, giovane, competente, appassionata, coraggiosa e libera a guidare la comunità di Azione qui in Sicilia”, ha dichiarato al Quotidiano di Sicilia Mara Carfagna, rivolgendosi alla neoeletta ed unica candidata alla segreteria regionale di Azione. Ringraziata tutta la compagine siciliana di Azione, Carfagna ha annunciato quali responsabilità attendono Maria Saeli a cominciare dalle prossime elezioni europee: “A Maria un compito importante, una responsabilità importante, quella di radicare sempre di più il partito soprattutto in alcune aree di questo territorio dove abbiamo bisogno di essere sempre più forti, di aprirlo a nuove energie, a nuovi innesti, a nuovi contributi e di prepararlo alle sfide delle amministrative e delle europee e, quando ci sarà bisogno, delle regionali e delle politiche”.

Una sfida di non poco conto, ad appena sei mesi dalle elezioni europee, quello affidato a Maria Saeli in Sicilia. Ma Mara Carfagna incoraggia subito la donna scelta per la segreteria siciliana: “Sappiamo di consegnare il partito in ottime mani”. La deputata nazionale si ritiene inoltre contenta perché “qui in Sicilia c’é una comunità davvero molto vivace, molto attiva, molto solida; davvero un gruppo di ragazze e ragazzi – lasciatemeli chiamare così – che vivono la politica con passione e la fanno per passione, e non c’é niente di più bello di questo”.

Maria Saeli: “Un onore ma anche un onere: siamo pronti”

Passione che emerge anche dalla emozionata segretaria regionale appena eletta, conscia però della responsabilità che le viene affidata a circa 180 giorni da una importante competizione elettorale come quella per il rinnovo del Parlamento europeo. “Sicuramente è un onore ma anche un onere, lo sappiamo perché ci aspetta, e dico ‘Ci’ aspetta, perché questo non è un incarico personale e penso e spero di circondarmi di una squadra di persone assolutamente in gamba, valide e meritevoli”, ha detto al nostro giornale Maria Saeli, che al riguardo ha aggiunto: “Con queste persone ci aspetterà un periodo abbastanza complesso, tra le amministrative in tante città abbastanza importanti per la nostra regione; penso a Mazara del Vallo, a Caltanissetta, a Gela ma anche appunto per le elezioni europee”.

Che di lavoro da fare ce n’é tanto, e che la strada è tutta in salita lo riconosce la stessa Saeli, che però chiude affermando che “siamo pronti!“. Non potevamo non chiederle di spoilerare la squadra di cui si contornerà per questa difficile impresa in un territorio in cui Azione non è ancora un partito radicato. Maria Saeli si “circonderà di altre due importanti persone, tutte al femminile”. La presidenza di Azione per la Sicilia verrà affidata a Germana Abbagnato e la tesoreria Simona Sanfilippo. Una “triade tutta al femminile” la definisce Maria Saeli che scherza sulla nota “marcia in più” che notoriamente hanno le donne.

Ma il buon umore, e l’ottimismo, all’ex officina De Magistris- Bellotti non mancano e non manca la battuta neanche al presente consigliere comunale di Palermo Fabrizio Ferrandelli, al fianco di Mara Carfagna e di Maria Saeli da inizio a fine congresso, che al riguardo parla di necessaria “quota celeste” in Azione siciliana in contrapposizione al dominante rosa della segreteria. Ferrandelli, da poco passato in consiglio comunale alla maggioranza del sindaco di Palermo Roberto Lagalla, sarà quindi uno degli alfieri del partito di Calenda in Sicilia. Bisognerà attendere ancora per le liste delle europee e per la squadra di Azione per le amministrative siciliane.

Iscriviti gratis al canale WhatsApp di QdS.it, news e aggiornamenti CLICCA QUI