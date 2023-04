A Marianopoli al via il “Concorso Nazionale di progettazione”

Lanciato dal Comune il Concorso nazionale di progettazione pensato per il recupero di tre immobili molto importanti per il paese: l’ex scuola Pascoli, la palestra comunale e l’ex Macello

MARIANOPOLI (CL) – Molti Comuni, soprattutto quelli più piccoli e con meno possibilità di spesa, sono costretti ad affrontare il problema della decadenza delle strutture e la necessità di una rigenerazione urbana che vada incontro ai propri cittadini e all’ammodernamento imprescindibile del modello di paese. Proprio per questo motivo, a Marianopoli è stato istituito il primo Concorso nazionale di progettazione finalizzato alla rigenerazione urbana di alcuni immobili o aree, volto ad ammodernare il piccolo centro e a donare nuovi spazi ai suoi cittadini.

Il concorso premierà i migliori progetti che mirano a ripensare il parco urbano come luogo di cultura nella sua dimensione antropologica, alimentare, educativa, ecologica, sportiva ed anche salutistica. Tutti questi valori dovranno essere il fulcro dei progetti che saranno presentati e i tre migliori di questi si aggiudicheranno un montepremi. Il primo classificato vincerà 6.000 euro, il secondo 3.000 e il terzo 2.600. Potranno partecipare al concorso i tecnici professionisti in forma singola o associata e anche le Società d’ingegneria e Stp (Società tra professionisti).

Gli immobili scelti dal Comune per il Progetto di rigenerazione urbana sono tre e rappresentano dei punti cardine del territorio. La prima è l’ex scuola Pascoli, fino a pochi anni fa sede del Comune e oggi in attesa di un ammodernamento che la renda nuovamente una struttura fondamentale per il paese. La sua collocazione a ridosso del centro abitato, gli ampi spazi interni e le zone verdi al di fuori la rendono una struttura molto interessante dal punto di vista turistico (accoglienza dei visitatori) ma anche dal punto di vista sociale.

La seconda struttura è la palestra comunale e gli spazi annessi, la cui rigenerazione risulta fondamentale per le fasce più giovani della popolazione di Marianopoli.

L’ex Macello, infine, è la terza struttura individuata dall’Amministrazione comunale per il progetto e, considerata la sua storia e la sua collocazione, si presta in modo particolare a valorizzare la filiera agro alimentare che fa capo al territorio di Marianopoli, e potrebbe costituire un elemento di riferimento per produttori e trasformatori.

“Con il primo Concorso nazionale di progettazione – ha commentato il sindaco Salvatore Noto – abbiamo finalmente la possibilità di pensare il nostro comune in modo diverso e più moderno. Siamo convinti che questa spinta possa giovare a tutti i nostri cittadini e non vediamo l’ora di poter visionare i tanti progetti che saranno presentati dai professionisti che avranno voglia di mettersi in gioco. Auguriamo a tutti buon lavoro e rimaniamo concentrati per il bene della nostra comunità”.