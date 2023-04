Marineo, cane bruciato: la denuncia

Un cane è stato portato in via Corleone, luogo non distante dall'abitazione di una delle referenti dell'organizzazione, poi è stata messa sull'animale della legna prima di dare fuoco a tutto.

Macabra scoperta a Marineo, nel Palermitano. Un cane è stato bruciato. A denunciarlo la responsabile regionale dell’ufficio garante dei diritti degli animali, Laura Girgenti.

Un cane è stato portato in via Corleone, luogo non distante dall’abitazione di una delle referenti dell’organizzazione, poi è stata messa sull’animale della legna prima di dare fuoco a tutto.

Sono stati chiamati i carabinieri. “Pensiamo possa essere un atto intimidatorio – riferisce Laura Girgenti -. In questo territorio abbiamo iniziato la nostra attività di tutela da quattro anni. Adesso chiediamo giustizia e vogliamo dire basta a questa vergogna”.