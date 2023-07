“Mi tradisci” e investe la moglie per ucciderla, 70enne di Lentini arrestato per tentato omicidio

L'uomo, originario di Lentini, è accusato di tentato omicidio per avere investito la moglie mentre era accecato dalla gelosia.

Un anziano di 70 anni di Lentini (Siracusa) è stato fermato dai carabinieri con l’accusa di tentato omicidio dopo aver investito la propria moglie con l’auto.

Secondo una prima ricostruzione dei fatti, l’uomo ieri si sarebbe messo alla guida del mezzo per poi travolgere la donna che si stava recando al lavoro a piedi.

La tentata uccisione della donna

A quanto pare, il 70enne avrebbe commesso il gesto considerato in quanto “ossessionato” dalla gelosia nei confronti della consorte. La donna, una volta colpita dall’auto del marito, sarebbe quindi caduta a terra.

Il marito, poi, sarebbe fuggito via facendo perdere le proprie tracce. Sul posto si sono presentati i sanitari del 118 che hanno provveduto a soccorrere la malcapitata, la quale è stata costretta a ricorrere alle cure mediche in ospedale.

Fortunatamente, la donna non si troverebbe in pericolo di vita. Per lei, infatti, si parlerebbe di escoriazioni e di una frattura a un arto inferiore. L’investitore è stato successivamente rintracciato dai carabinieri e dunque arrestato per tentato omicidio.