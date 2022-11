Marsala, botte e minacce alla madre con bastoni e coltelli: arrestato

A fare scattare le indagini la denuncia della donna ormai esausta. Il giovane in poco tempo ha distrutto anche l'arredamento di casa

Botte e minacce alla madre per ottenere i soldi necessari all’acquisto della droga. Con l’accusa di maltrattamenti in famiglia i carabinieri hanno arrestato a Marsala (Trapani) un 20enne, attualmente sottoposto ai domiciliari per altri reati. Il giovane si sarebbe reso responsabile in più occasioni, documentate dei militari dell’Arma, di condotte violente e minacciose nei confronti della madre convivente. A denunciare i comportamenti del figlio è stata proprio la donna ormai esausta, minacciata con bastoni e coltelli, continuamente offesa e mortificata tanto da essere costretta ad abbandonare la casa di proprietà. In numerosi interventi, compiuti dai carabinieri, è emerso come il giovane in poco tempo abbia distrutto l’arredamento della casa, ferendo la madre. Dopo le formalità di rito, è stato condotto in carcere.