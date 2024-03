A Marsala cantieri di restyling per centro e periferia

MARSALA – Grandi opere e numerosi cantieri in previsione per l’anno appena cominciato nella città della provincia di Trapani. Il sindaco Massimo Grillo ne parla con grande orgoglio e gioia.

Riqualificazione della costa marsalese

“Dietro questo lavoro c’è una visione di medio e lungo periodo – ha detto Grillo – che vedrà Marsala recuperare il suo rapporto con il mare grazie alla riqualificazione della costa che va dal parco della Salinella alle cantine Florio, in una visione pienamente turistica”. Una trasformazione urbana che si accompagna a quella che è stata una rivoluzione del modo di vivere la città, che ha scoperto in sè stessa tutte quelle potenzialità che stanno permettendo di fiorire, partendo dalla tradizione agricola, per evolversi in quella che è una grande kermesse di prodotti enogastronomici, che vivono nello splendore di una cornice storica ricca ed opulenta.

A Marsala investimenti per il decoro urbano

Tra i lavori previsti, per un totale che supera i 50 milioni di euro di investimento, anche l’integrazione con i quartieri popolari di via Istria, Sappusi e Amabilina, grazie ad investimenti per il decoro urbano, edilizia scolastica e popolare. Alla conferenza stampa di presentazione delle opere programmate per il 2024, oltre al sindaco, sono intervenuti anche gli assessori Salvatore Agate, Ignazio Bilardello e Ivan Gerardi. La programmazione prevede un lavoro enorme che andrà a stravolgere la città, dal centro alla periferia, dandole un volto nuovo, senza perdere il proprio fascino risorgimentale. Partendo dal Waterfront sul litorale Florio e dalla rigenerazione del parco della Salinella, due riqualificazioni che trasformeranno i punti di ingresso più importanti alla città e che confluirannno nell’hub turistico nella zona del monumento dei Mille.

Gli amministratori, nell’incontro con la cittadinanza e la stampa, si sono pure soffermati sugli interventi di edilizia popolare in via Mazara, nonchè nei quartieri di Sappusi e Amabilina, entrambi interessati dalla creazione di social housing per famiglie bisognose. Una nuova forma di edilizia popolare, basata sulla inclusione e sulla sostenibilità, allo scopo di creare non solo un luogo in cui vivere, ma anche una rete di sostegno per tutte quelle realtà che presentano una certa fragilità sociale e culturale.

Non solo turismo

Non solo turismo, quindi, ma anche uno sguardo attento a ciò che necessita al cittadino che vive Marsala ogni giorno, nella sua quotidianità. Prima fra tutti, la scuola, luogo in cui vivono bambini e ragazzi, dove costruiscono il proprio futuro.

Sei milioni andranno al nuovo istituto della scuola Cosentino, mentre sarà messa in sicurezza la scuola Pestalozzi. Prevista anche la ristrutturazione degli impianti sportivi e l’ammodernamento tecnologico di quelli culturali.

Sul fronte sociale, è prevista la creazione del centro “Dopo di noi” nell’ex villa Damiani e la trasformazione dell’Ipab Giovanni XXIII in una struttura con alloggi autonomi per ospitare fino a cento anziani. “Marsala nel 2024, dopo decenni, – ha affermato Grillo – porterà a casa il più importante risultato in ordine a finanziamenti pubblici europei e nazionali”.

Pnrr, presentati progetti per circa 30 milioni di euro

Un programma veramente ambizioso, che nasce dalla sforzo dell’amministrazione di voler cogliere le opportunità offerte dal Pnrr, il Piano nazionale di resilienza e resistenza. Attraverso questo strumento offerto dalla Comunità europea, sono stati presentati progetti per circa 30 milioni di euro, e approfittando anche delle occasioni importanti come Pon Metro e Fua, l’ex agenda urbana, da cui sono stati ottenuti altri 20 milioni di euro.