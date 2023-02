Marsala, il sindaco presenta la nuova giunta comunale

Il sindaco di Marsala, Massimo Grillo, ha presentato i componenti della nuova Giunta Comunale.

Gli assessori, in totale sei, sono Valentina Piraino, nuovo vicesindaco; Michele Milazzo, al quale sono state riconfermate le deleghe con l’aggiunta del canile comunale; Giacomo Tumbarello, anche lui riconfermato; Guglielmo Ivan Gerardi, che manterrà la carica di consigliere comunale e si occuperà di servizi di rete, decoro urbano, giardini e ville; Ignazio Massimo Bilardello, che avrà le deleghe allo sport, eventi, edilizia sportiva; Salvatore Agate, che si occuperà di bilancio, turismo, trasporti, export e partecipate.

“Sulla questione del padiglione Covid dell’Ospedale Paolo Borsellino dico subito che abbiamo già contattato per ben due volte il Commissario Spera. Lui tornerà qui a parlare anche di questo l’8 di febbraio”, ha dichiarato il primo cittadino in conferenza stampa, aggiungendo: “Noi inviteremo anche parlamentari. E’ chiaro che la competenza non è del Sindaco, anche se stiamo facendo tutta la nostra parte.

Sono ottimista. Alla fine, dopo le polemiche, ci si ricorderà di un’opera che è rimasta nella nostra città e quindi auspico che l’orientamento e le buone intenzioni dell’attuale commissario, che sentiremo meglio nei prossimi giorni, fanno sperare bene”.