Marsala, materiale pedopornografico su telefonino: a processo 60enne

Analogo materiale è stato rinvenuto dalla polizia sul desktop di un computer

“Con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, anche mediante conversazioni con altri utenti sulla piattaforma Skype, utilizzando un nickname, si procurava e deteneva materiale pornografico realizzato utilizzando minori degli anni diciotto”. Con quest’accusa, un marsalese di 60 anni abitante nella zona di Sappusi, è stato rinviato a giudizio per detenzione di materiale pedopornografico. Il processo, in Tribunale, verrà avviato il prossimo 11 luglio. Presidente del collegio sarà il giudice Vito Marcello Saladino. Nelle carte dell’accusa si legge che nello smartphone del 60enne marsalese sono stati trovate 326 immagini e due video con minorenni “nel compimento di atti di natura sessuale o fotografati nudi o seminudi”. In un altro smartphone 57 immagini e 17 video dello stesso tipo.

Pc come cellulare

Analogo materiale anche sul desktop di un computer. In questo caso, otto immagini e 22 video con altri minorenni nudi o che facevano sesso. All’uomo, difeso dall’avvocato Vito Daniele Cimiotta, è stata contestata anche l’aggravante della “ingente quantità” del materiale detenuto. I fatti contestati sono del dicembre 2020.