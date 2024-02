Marsala, piazza Mameli: lavori rimandati a settembre

La riqualificazione dell’area di Marsala inizierà dopo l’estate per non compromettere la stagione turistica. L’intervento da 700 mila euro fa parte di un più ampio piano di rigenerazione urbana

MARSALA – Non compromettere la prossima stagione estiva. È questo il motivo del rinvio dei lavori per la nuova Piazza Mameli, a Marsala, i cui lavori – per un investimento complessivo di 700 mila euro – sono già stati aggiudicati all’impresa Giuseppe Capobianco (Palma di Montechiaro, AG) che ha offerto un ribasso di poco superiore al 33%.

Il progetto rientra tra gli interventi di rigenerazione urbana che, partendo da Waterfront sul lungomare sud, adiacente al porto (un milione e 200 mila euro), passa per la riqualificazione dell’area compresa tra via Verdi-Loi e il monumento ai Mille (in totale due milioni e mezzo di euro), giungendo fino al parco della Salinella e aree limitrofe a Sappusi, come porta di accesso alla città (otto milioni di euro).

Decisione del sindaco Massimo Grillo

La decisione del sindaco Massimo Grillo di posticipare gli interventi giunge a seguito dell’incontro che lo stesso ha avuto con gli operatori economici che gestiscono le attività commerciali presenti in Piazza Mameli, nonché nelle vie che affluiscono sull’area interessata agli interventi.

Il rinvio dei lavori per la nuova piazza è stato pure condiviso dall’assessorato regionale al Territorio e all’Ambiente dipartimento Urbanistica che nel 2012 – anche su sollecitazione dell’ex onorevole Eleonora Lo Curto – aveva concesso il finanziamento.

È stato l’assessore Giacomo Tumbarello a condividere la scelta dell’Amministrazione Grillo con la Commissione consiliare Lavori Pubblici presieduta da Vito Milazzo, tenuto conto che l’opportunità del rinvio era stata anche valutata dall’intera Assise civica.

La riqualificazione di Piazza Mameli prevede la pedonalizzazione dell’area con una nuova pavimentazione in marmo (il perlato siciliano scelto dopo un sondaggio cittadino), la collocazione di nuove panchine, l’ammodernamento dell’illuminazione e la messa a dimora di nuove piante.