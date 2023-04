A Marsala riorganizzata la macchina comunale

Definita la struttura organizzativa così come predisposto dall’Amministrazione Grillo. Operativi nove Settori più un’Unità speciale dedicata all’utilizzo delle risorse rese disponibili con il Pnrr

MARSALA (TP) – Operativa al Comune la nuova struttura macro-organizzativa dell’Ente, approvata con delibera di Giunta municipale del 16 febbraio scorso. Essa risulta suddivisa in nove Settori e una Unità speciale extra dotazione organica per l’attuazione del Pnrr.

“Abbiamo rimodulato la struttura organizzativa del Comune – ha spiegato il sindaco Massimo Grillo – perché intendiamo salvaguardare il primario interesse del buon andamento dell’azione amministrativa e al fine di adeguarla alle rinnovate esigenze e competenze del nostro ente nonché per rendere alla comunità servizi migliori e più funzionali. Inoltre abbiamo istituito una Unità speciale per l’attuazione del Pnrr e per seguire le straordinarie progettualità come Agenda Urbana e Fua”.

In virtù della rimodulazione le dirigenze dei settori sono state assegnate ai capi settore attualmente in servizio al Comune e alcune sono state effettuate ad interim. Questa la nuova ripartizione: Settore 1, Affari istituzionali e Contratti, Andrea Giacalone; Settore 2, Affari generali e Risorse umane, Andrea Giacalone; Settore 3, Finanze e Tributi, Filippo Angileri; Settore 4, Attività culturali, Teatri, Sport e Turismo, Agricoltura, Filippo Angileri; Settore 5, Servizi alla persona, Gaspare Quartararo; Settore 6, Pianificazione e Urbanistica, Pier Benedetto Mezzapelle; Settore, Lavori pubblici, Giuseppe Frangiamore; Settore 8, Servizi pubblici locali, Giuseppe Frangiamore; Settore 9, Polizia municipale, Vincenzo Menfi; Unità speciale per l’attuazione del Pnrr, Agenda urbana e Fua, Giuseppe Frangiamore.

Le assegnazioni ad interim sono quelle dei Settori 4 e 8 e dell’Unità speciale per l’attuazione del Pnrr, ma già nei prossimi giorni due dei tre verranno assegnati a nuovi dirigenti.

“Stiamo definendo gli ultimi adempimenti – ha aggiunto il primo cittadino – e a breve assumeremo, dopo i funzionari amministrativi e fra poco anche quelli tecnici (concorso definito), due nuovi dirigenti cui assegneremo gli interim a carattere amministrativo. Ciò perché riteniamo che il buon andamento dell’attività gestionale è strettamente collegato a un’adeguata programmazione e pianificazione con l’impiego di capi settore che abbiano le dovute conoscenze e competenze dei servizi da coordinare e che non siano oberati da altri carichi di lavoro”.

“Dopo tantissimi anni – ha concluso Grillo – stiamo finalmente, attraverso l’espletamento dei concorsi, dotando di personale idoneo la nostra struttura e ciò per far meglio funzionare la macchina amministrativa”.

Con il provvedimento della rimodulazione della struttura organizzativa predisposto dal settore Risorse umane diretto dal segretario generale Andrea Giacalone e coadiuvato dal vice Federico Messina, è stato confermato anche come vice segretario dell’Ente Filippo Angileri.