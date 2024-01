Marsala, sorelle adolescenti aggredite da ragazzine di 13 e 14 anni: gelosia probabile causa

L'aggressione dopo mesi di minacce a una delle due ragazze

Passeggiavano tranquille per il centro storico di Marsala quando, due sorelle di 15 e 16 anni, figlie di un sottufficiale dell’Aeronautica militare, sono state minacciate e spintonate da due ragazzine di poco più piccole. A denunciare l’accaduto ai carabinieri è stato proprio il padre.

Mesi di minacce

Il brutto episodio nel tardo pomeriggio del 29 dicembre, vicino alla Chiesa Madre di Marsala. Ad un tratto, lungo la via Cammareri Scurti, due ragazze di 13 e 14 anni in compagnia di un ragazzo hanno cominciato a prendere di mira le sorelle, con quest’ultimo che ha cominciare a malmenare una delle due. Ma il peggio sarebbe ancora dovuto arrivare. La più piccola infatti ha tentato anche di stringerla per il collo dicendole: «Cerca di finirla, io ti ammazzo». L’ancora di salvezza per le malcapitate sono stati i magazzini Ovs. Lì si sono rifugiate, per poi accorgersi che, anche qui, sono state raggiunte e minacciate. Si ipotizza che, alla base dell’aggressione, vi siano motivi legati a gelosia. Sembra difatti che l’aggressione del 29 dicembre sarebbe l’epilogo di circa due mesi di minacce ad una delle due vittime. Assiste le due ragazze aggredite l’avvocato Vincenzo Forti.