Marsala, il turismo riparte dalle città dei venti e dei mulini a vento

Il Comune di Marsala sposa il progetto che vuole mettere in rete le città italiane ed europe. Si lavora alla costruzione di un network dei territori aderenti, da promuovere con premi e festival

MARSALA (TP) – Le “città dei venti e dei mulini a vento”: una rete di comuni, italiani ed europei, che vede Marsala capofila, uniti da una storia fatta di mulini, che ne hanno segnato i panorami, la cultura e la storia. Una partnership tra le città d’Italia e del mondo che hanno in comune una risorsa molto singolare e particolare: il vento.

Un percorso, che si snoda lungo diverse realtà, che si ritrovano collegate sull’esempio della famosissima via della seta, che ha favorito lo scambio di merci, religioni e culture tra Asia ed Europa per molti secoli. Lo scopo è la creazione di itinerari turistici ed eventi ad hoc, in grado di attrarre turisti in città dalle più disparate peculiarità, ma accomunate dall’attrattiva legata agli sport outdoor favoriti dal vento. Il kitesurf, il surf, la vela, sono tutti sport, che nascono dal millenario rapporto dell’uomo, con il mare, che ha sempre sfidato la forza delle onde per superare gli altri e i suoi stessi limiti. Il progetto è di Maurizio Pantaleo, presidente della scuola di kitesurf “le vie del vento”, che immagina la città di Marsala come capofila di un sistema che dovrebbe coinvolgere anche Trapani, Mazara del Vallo, Trieste, Torbole sul Garda, e via via tutte le città d’Europa, che si distinguano per la presenza del vento e dei mulini a vento. Il Comune di Marsala ha abbracciato il progetto con entusiasmo, e gli ha immediatamente concesso il patrocinio gratuito, accompagnando i promotori nella presentazione ufficiale del progetto, che si è tenuta nei giorni scorsi.

“Dopo l’itinerario garibaldino e quello fenicio punico presentati l’anno scorso alla Bit – ha dichiarato il sindaco di Marsala, Massimo Grillo – sposiamo con entusiasmo il progetto ‘le città dei venti e dei mulini a vento’ che punta alla destagionalizzazione dell’offerta turistica partendo dalle risorse e dalle eccellenze già presenti sul territorio. Marsala ha ancora tanto da promuovere in termini di offerta culturale, paesaggistica, enogastronomica e di stili di vita”.

L’idea è quella di creare un sistema che favorisca collaborazioni, scambi culturali e commerciali in grado di incrementare le opportunità di lavoro, destagionalizzando le attività, presentando le singole città partecipanti secondo le proprie peculiarità e punti di forza; al contempo, si vuole promuovere uno stile di vita sano partendo dagli sport all’aria aperta.

“In questi ultimi venti anni – dichiara Pantaleo – abbiamo visto crescere in maniera esponenziale lo Stagnone di Marsala, sia in termini turistici sia in termini di strutture ricettive e scuole legate agli sport outdoor quali il kitesurf e la vela, che qui hanno permesso una piena destagionalizzazione del turismo. In tanti ci dicono che sembra quasi di essere in un universo a parte rispetto al resto della città, visto quanto è popolato di turisti presenti tutto l’anno. Perché, allora, non pensare di sfruttare a pieno la risorsa vento creando eventi, workshop, meeting e partnership che coinvolgano più città?”.

Nel progetto sono state inserite diverse attività, dal premio Città dei venti, al Festival dei mulini a vento, o ancora fiere nazionali ed internazionali ad hoc, e ancora una conferenza annuale in una città estratta a sorte tra quelle che entreranno a far parte del network. Primo step previsto, raccogliere più adesioni possibili al progetto, sia da parte di enti ed istituzioni, sia da parte di privati che – tramite apposito form sul sito www.cittadeiventi.com – potranno candidare la loro “città dei venti” affinché possa entrare a far parte del network.