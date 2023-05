Marsala, UniCredit dona Camper sanitario

Destinataria l’associazione Batticuore… Batti Onlus promotrice del progetto Avrò cura di Te per la prevenzione di patologie cardiache nei giovani dai 6 ai 18 anni

MARSALA (TP) – L’acquisto di un Camper sanitario da parte di BattiCuore… Batti Onlus di Marsala è stato reso possibile grazie alla donazione di UniCredit.

L’associazione Batticuore Batti Onlus nasce nel 2013 con lo scopo di migliorare l’offerta sanitaria rivolta ai malati cardiopatici e non. Vuole essere una palestra di confronto tra la medicina e i pazienti per una migliore diffusione dei temi relativi alla scienza cardiovascolare ed al fine di migliorare lo stile di vita dei cardiopatici e dei sani. Uno screening cardiologico in età scolastica può evidenziare delle cardiopatie congenite. L’associazione Batticuore… Batti Onlus, che da anni si occupa di prevenzione delle malattie cardiovascolari, si è fatta promotrice del progetto “Avrò cura di Te”, che mira a ricercare eventuali patologie cardiache nei giovani dai 6 ai 18 anni, in modo da intraprendere percorsi precoci di prevenzione o trattamento e che nello stesso tempo educano a mantenere una buona salute fin da piccoli. Con il camper sanitario, acquistato grazie alla donazione di UniCredit ed attrezzato per i trattamenti elettro cardiovascolari ed eco cardiovascolari, sarà possibile effettuare screening ed esami ad un totale di 40.000 alunni di tutte le scuole della provincia di Trapani suddivise in 5 step. I giovani dovranno essere accompagnati dai loro genitori per il consenso informato e l’analisi della storia clinica familiare.

“UniCredit è da sempre vicina alle esigenze del territorio – ha sottolineato Salvatore Malandrino, Responsabile Regione Sicilia di UniCredit Italia – fornendo un contributo concreto alle necessità delle comunità in cui opera. La nostra donazione è stata resa possibile grazie a UniCreditCard Flexia Etica, collegata ad un progetto etico. La carta etica prevede che il due per mille delle spese effettuate dai clienti vada ad alimentare, senza alcun onere a carico del titolare della carta, uno specifico Fondo le cui disponibilità sono destinate a diverse iniziative e progetti di solidarietà portate avanti da organizzazioni senza scopo di lucro, che si prefiggono obiettivi socialmente utili. Dal 2011 ad oggi, attraverso la nostra carta etica, la banca ha assegnato in Sicilia oltre due milioni di euro a 192 progetti di onlus che operano nell’isola”.

“Voglio ringraziare – ha commentato Gaspare Rubino, Presidente dell’Associazione BattiCuore… Batti Onlus – UniCredit per l’attenzione e la sensibilità che ha riservato al nostro progetto “Avrò cura di Te”, che sarà realizzato secondo una formula già più volte collaudata con l’aiuto sinergico del nostro volontariato e con l’alta professionalità degli operatori sanitari dell’UOC di Cardiologia del P.O. Paolo Borsellino che cercheranno di diffondere la cultura della prevenzione delle malattie cardiovascolari tra la giovane popolazione scolastica della provincia di Trapani. Questo progetto è stato ideato alcuni anni fa da me e da Enzo Marino. Oggi sono particolarmente felice che anche questo obiettivo si sta realizzando grazie all’Istituto dove Enzo ha lavorato per molti anni con grande professionalità ed entusiasmo”.