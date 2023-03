Martedì 28 marzo il seminario “Processo di Gestione Responsabile per lo Sviluppo Sostenibile”

Su iniziativa della Sezione Imprenditori Metalmeccanici e del Comitato Credito e Finanza di Confindustria Siracusa, in collaborazione con l’Ordine dei dottori commercialisti ed esperti contabili di Siracusa, si terrà martedì 28 Marzo con inizio alle ore 15,00 nella sede di Confindustria Siracusa, un seminario dal titolo “Processo di Gestione Responsabile per lo Sviluppo Sostenibile”.

La Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) è la direttiva dell’Unione Europea che rende obbligatorio, per aziende di determinate dimensioni o quotate in Borsa, rendicontare la propria sostenibilità attraverso strumenti adeguati come il bilancio di sostenibilità. La direttiva comprende una serie di misure per responsabilizzare le aziende e migliorare il flusso di capitali verso attività sostenibili in tutta l’Unione Europea.

La CSRD prevede che alcune tipologie di aziende, sono tenute a pubblicare un documento, redatto secondo standard riconosciuti, che riporti una serie di dati non finanziari che rispecchiano l’impatto ambientale e sociale delle aziende stesse e le attività poste in essere per migliorarne l’impatto.

Il seminario ha anche l’obiettivo di approfondire le caratteristiche e le informazioni sul bilancio di sostenibilità, i vantaggi per le aziende e i riflessi sul sistema bancario. Particolare attenzione verrà dedicata anche alle linee guida da seguire per ottenere la certificazione Easi ( Ecosistema Aziendale Sostenibile Integrato) dei processi.

Dopo i saluti e l’introduzione ai lavori di Giovanni Musso, Presidente della Sezione Imprenditori Metalmeccanici di Confindustria Siracusa e di Gaetano Ambrogio, Presidente dell’ODCEC di Siracusa, interverranno Marco Maffei di KPMG, Pierluigi Pireddu di SASOL ITALY e Sebastiano Sartorio di INTESA SAN PAOLO.

Le conclusioni saranno di Maria Pia Prestigiacomo, Vice Presidente di Confindustria Siracusa con delega al Credito e Finanza.

L’evento è valido per la formazione professionale continua dei Dottori Commercialisti e degli esperti contabili.