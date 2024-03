Martinez: “Animazione non stampella partiti, ma slancio Cattolici”

Le dichiarazioni di Salvatore Martinez, presidente dell'Associazione AnimAzione presentando la stessa nel corso di un incontro nell’Aula magna del dipartimento Lumsa di Palermo

“AnimAzione non nasce per fondare un partito, né per affondare quelli che ancora esistono o credono di esserlo, né per divenire stampella elettorale di alcuna formazione politica; nasce per rifare il tessuto cristiano del nostro Paese, per ricreare le condizioni di un nuovo protagonismo culturale, sociale e politico dei giovani, di una nuova generazione di leader”. Lo ha detto Salvatore Martinez, presidente dell’Associazione AnimAzione presentando la stessa nel corso di un incontro nell’Aula magna del dipartimento Lumsa di Palermo. “AnimAzione è un modo concreto di dare rinnovato ‘senso e consenso’ alla nostra laicità cristiana”, ha spiegato, “di ridare slancio all’umanesimo cristiano che ha fecondato la nostra cultura ed è stato principio di animazione della nostra vita associata e delle conquiste di civiltà che hanno fatto grande il nostro Occidente europeo, un’Europa che vive una profonda crisi spirituale, che è crisi di fede, di pensiero, di passione e di impegno civile”.

“Rivoluzione spirituale”

“Da oltre 20 anni”, ha aggiunto, “scrivo e spiego che il nuovo millennio è iniziato come pochi altri secoli della storia all’insegna di una profonda crisi spirituale che avanza inesorabile e che non risparmia persone e comunità, istituzioni e programmi. Una crisi, per dirla con Sturzo, che meriterebbe una vera “rivoluzione spirituale”, quella, che consiste nel negare spiritualmente i mali sociali che ci affliggono e nell’affermare spiritualmente il bene che dobbiamo compiere, quel bene comune che ai credenti è chiesto di costruire insieme. Solo così il senso si fa consenso e il consenso ideale e programmatico si fa comunione e corresponsabilità sociale”. “Ecco”, ha concluso il perchè di AnimAzione: “la possibilità di ridare un’anima alla nostra azione e di rimettere in azione le tante anime del nostro cattolicesimo”.