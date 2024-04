Mascalucia, pusher 19enne consegnava droga a casa dei clienti: arrestato

Il giovane nascondeva i proventi dell'attività di spaccio e la "roba" in una scatola di scarpe occultata sul fondo dell'armadio.

I carabinieri della Sezione Operativa della Compagnia di Gravina di Catania hanno portato a termine con successo un’attività di contrasto dello smercio di droga nel centro di Mascalucia, al termine della quale hanno tratto in arresto per “detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio”, un pusher 19enne del posto.

Le indagini

Dalle indagini svolte, i carabinieri hanno accertato come il giovane avesse intrapreso una florida attività di spaccio che aveva come base logistica la sua abitazione di via Carbonaro. Da qui, durante l’arco della giornata, il giovane partiva di continuo alla guida della sua autovettura, per rifornire i clienti fino a domicilio, nell’intero territorio comunale.

Il modus operandi del pusher di Mascalucia

Avendo compreso il suo modus operandi, i militari hanno effettuato un servizio di osservazione in modalità discreta nei pressi della sua dimora, una villetta a due piani, dalla quale, come di consueto, hanno visto uscire il pusher di Mascalucia con la sua utilitaria bianca. Certi del fatto che fosse in procinto di andare a rifornire qualcuno dei suoi fedeli acquirenti, i militari lo hanno fermato e perquisito, recuperando, nascosto sotto la sua maglietta intima, un involucro contenente qualche dose di marijuana.

La perquisizione

A quel punto, i carabinieri hanno poi passato al setaccio anche la sua abitazione, dove il pusher viveva con i genitori. I militari hanno scovato all’interno dell’armadio della sua camera da letto una scatola di scarpe contenente 6 dosi di marijuana del peso di oltre 50 grammi, un bilancino di precisione, tutto il materiale necessario per il confezionamento delle singole dosi di droga e la somma di 1.200 euro, sequestrata perché provento dell’attività di spaccio.

L’Autorità Giudiziaria ha convalidato l’arresto del 19enne.