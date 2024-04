Maserati svela la nuova GranCabrio Folgore la luxury 100% elettrica che corre a 290 km/h

Il Ceo Davide Grasso: “Siamo un brand made in Italy e resteremo a Modena, cuore pulsante del gruppo

Maserati, gruppo Stellantis, svela GranCabrio Folgore la prima cabrio 4 posti del segmento luxury 100% elettrica sul mercato che con i suoi 290 km/h di velocità massima si posiziona anche come la più veloce. L’offerta full electric del Tridente è ora composta da tre modelli: il suv Grecale prodotto a Cassino e GranTurismo e GranCabrio prodotte a Mirafiori.

Nel 2025 arriveranno la Mc20 Folgore prodotta a Modena e nel 2028 la Quattroporte che completerà l’elettrificazione della gamma. La GranCabrio è stata presentata a Rimini in occasione del Folgore Day, un evento per fare il punto sul percorso di elettrificazione del brand che sta attraversando un periodo difficile. La produzione è in calo nello storico stabilimento di Modena dove si produce la Mc20 e dove è stato da poco siglato un accordo per 173 uscite incentivate, e a Mirafiori (GranTurismo e GranCabrio) complice l’uscita di produzione di Ghibli, Levante e Quattroporte. In calo anche le vendite: nel I trimestre sono state pari a 802 unità (-24%).

Uno scenario che ha indotto il management a non fornire target di produzione e di vendita dei nuovi modelli, “i volumi non sono il nostro target”, così come non è stato indicato il peso delle elettriche sulle vendite totali del gruppo.

“Siamo un brand 100% made In Italy e continueremo a restare in Italia. Modena è il cuore pulsante del gruppo”, ha detto il Ceo Davide Grasso durante il Folgore Day. “Saremo il primo brand lusso dell’automotive italiano ad avere l’intera gamma elettrificata e siamo i primi a competere e vincere nella Formula E, da cui derivano le tecnologie per l’elettrico”, ha detto il Ceo, Davide Grasso durante il Folgore Day. Sulla fine della produzione del termico, “non voglio vincolarmi a date, il target rimane il 2028. Ma potrà variare nei vari mercati in base alla domanda. Siamo un brand del lusso e vogliamo dare la possibilità ai nostri clienti di scegliere”.

Una possibilità offerta dalla piattaforma Maserati su cui sono costruite sia la GranCabrio che la GranTurismo e che può essere impiegata per vetture termiche ed elettriche con carrozzeria cabrio o coupé. Ad accomunare le due vetture è anche il sistema Folgore con architettura a 800 Volt per aumentare le prestazioni e ridurre i tempi di ricarica. La batteria prodotta nel Battery hub di Mirafiori ha una capacità nominale di 92,5 kW, un’autonomia fino a 447 km e permette di passare dal 20 all’80% di carica i 18 minuti con ricarica fast charge da 270 kW.

La forma del pacco batterie, definita “T-bone”, permette di posizionare i moduli intorno al tunnel centrale e di abbassare il baricentro a vantaggio dell’handling. Tre i motori uno anteriore e due posteriori per una potenza di oltre 1.200 Cv con inverter al carburo di silicio derivati dalla Formula E che riducono la perdita di potenza. Le prestazioni sono da supercar: 0-100 in 2,8 secondi, 0-200 in 9,1. Notevole anche la frenata con uno spazio di arresto da 100 a 0 inferiore ai 37 metri. Ogni motore può essere controllato in modo indipendente tramite il Vdcm (Vehicle domain control module), il software progettato da Maserati che gestisce la dinamica della vettura e permette di scegliere fra trazione posteriore o integrale.

Quattro le modalità di guida: Max Range, GT, Sport e Corsa che permette di regolare i livelli di torque vectoring e traction control. Ampio l’utilizzo di materiali leggeri come alluminio e magnesio che hanno permesso di contenere il peso in 2.340 kg, circa 80 in più rispetto alla GranTurismo dovuti al peso della meccanica della capote elettrica o soft top. Il movimento di apertura del tetto è azionabile anche in movimento fino a 50 km/h e si apre in 14 secondi.

L’abitacolo di GranCabrio è dotato di sistemi innovativi, tra i quali il sistema multimediale Mia (Maserati intelligent assistant) su sistema Android, infotainment con display centrale da 12.2 pollici e comfort display touch da 8.8 che raccoglie le principali funzioni. Al centro della plancia spicca l’iconico orologio in versione digitale e configurabile. Disponibile come optional l’Head-up display. Fra le funzioni di navigazione, c’è il Dynamic range mapping: un algoritmo che aggiorna in tempo reale le soste per la carica in base al percorso e allo stile di guida. Fra i materiali utilizzati spicca il nylon rigenerato Econyl.

Numerosi gli Adas disponibili per una guida autonomia di Livello 2. Grande attenzione è stata dedicata anche alla sound experience in collaborazione con Sonus Faber per riprodurre in elettrico l’iconica firma sonora del V8 Maserati. Infine i prezzi della GranCabrio Folgore partono da 210mila euro, 25mila in meno della versione termica, come per la GranTurismo la cui versione elettrica parte da 202mila euro.