Strage Palermo, lo strazio dei compagni di Kevin: nel liceo di Bagheria lacrime e preghiere

Il dolore e la disperazione tra i banchi dell'istituto artistico Renato Guttuso.

C’è dolore e sgomento al liceo artistico Renato Guttuso di Bagheria, nel Palermitano, l’istituto frequentato da Kevin, il 16enne ammazzato dal padre Giovanni Barreca nel massacro di Altavilla Milicia, insieme alla mamma e al fratellino più piccolo.

La stessa scuola in cui andava anche la sorella 17enne, l’unica sopravvissuta nella strage familiare per cui, oltre a Barreca, è stata fermata una coppia di amici dell’uomo.

Il dolore dei compagni di Kevin dopo il massacro di Altavilla Milicia

“Kevin era un ragazzino a modo, intelligente, educato. Era molto amato”, spiegano dall’istituto, che per oggi ha organizzato un minuto di silenzio e preghiera dopo il massacro di Altavilla Milicia.

Tra i compagni di classe e di scuola c’è disperazione. In molti stamani non sono riusciti a trattenere le lacrime. La preside Maria Rita Chisesi li ha incontrati per cercare di dare loro un po’ di conforto. Kevin era un ragazzino molto conosciuto nella comunità scolastica e non solo. Lo scorso maggio aveva partecipato a Collettiva Politecnia a villa San Cataldo, a Bagheria. Un evento, patrocinato dall’assessorato alla Cultura del Comune e organizzato dall’associazione culturale Giuseppe Bagnera, con l’esposizione di diverse opere pittoriche tra cui proprio quella di Kevin.