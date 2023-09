Massimo Ranieri torna in concerto in Sicilia

Massimo Ranieri ha annunciato le prime nuove date 2024 del tour in Sicilia

MESSINA – Protagonista in questi giorni della nuova fiction “La voce che hai dentro” Massimo Ranieri ha annunciato le prime nuove date 2024 del tour teatrale con “Tutti i sogni ancora in volo” in Sicilia.

L’organizzazione è gestita da Puntoeacapo e Shake it, con la direzione artistica di Nuccio La Ferlita.

Il 26 marzo sarà a Ragusa al Teatro Duemila. Il 27 a Messina al Teatro Vittorio Emanuele e per chiudere la tre giorni siciliana, il 28 marzo al Teatro Metropolitan di Catania.

I biglietti per i nuovi spettacoli sono già disponibili in prevendita su www.puntoeacapo.uno (sponsor ticket ciaotickets) e nei circuiti e punti vendita abituali.