Mattarella e Steinmeier oggi a Piazza Armerina

Storica visita istituzionale congiunta dei Presidenti italiano e tedesco per conoscere dal vivo il lavoro per l’integrazione dei migranti portato avanti sul territorio dall’associazione Don Bosco 2000

PIAZZA ARMERINA (EN) – C’è grande attesa in città per la visita del Presidente della Repubblica italiana, Sergio Mattarella, che nella giornata di oggi arriverà insieme al presidente della Repubblica federale tedesca, Frank-Walter Steinmeier.

I due si uniranno in una storica visita privata, congiunta, per esplorare il lavoro svolto dalla comunità di accoglienza migranti di Don Bosco 2000 e conoscere le attività di cooperazione circolare con le missioni in Africa.

Don Bosco 2000 è un punto di riferimento nell’accoglienza e nell’integrazione

Don Bosco 2000 è un punto di riferimento nell’accoglienza e nell’integrazione di migranti e rifugiati provenienti da diverse parti del mondo. La sede di Piazza Armerina gestisce i progetti Sprar e Cas ed è dal 2011 al centro dei progetti pensati per gestire l’emergenza Nord Africa. Nella città dei Mosaici l’accoglienza si svolge principalmente all’interno del centro di accoglienza Ostello del Borgo, ma nelle fasi finali del percorso di accoglienza i migranti vengono trasferiti in appartamenti affittati nel centro storico per avviare un percorso verso l’autonomia e l’indipendenza.

Da molti anni, inoltre, il centro Ostello del Borgo si occupa di prima alfabetizzazione e formazione linguistica per i migranti, offrendo agli ospiti l’opportunità di studiare la lingua italiana, elemento imprescindibile per l’integrazione.

Nei mesi scorsi l’associazione Don Bosco 2000 ha ritirato, insieme a Das società cooperativa, il premio Welcome–Working for refugees integration, rilasciato dall’Agenzia Onu per i rifugiati. Un riconoscimento, giunto alla sua quinta edizione, assegnato annualmente alle imprese che, in base alle proprie possibilità, si sono distinte per aver effettuato nuove assunzioni di beneficiari di protezione internazionale o comunque favorito il loro concreto inserimento lavorativo e sociale, e realtà che hanno incoraggiato la nascita di attività di autoimpiego dei beneficiari di protezione internazionale. Tra queste, Don Bosco 2000 come ente promotore e Das come azienda ospitante, ha attivato negli anni centinaia di tirocini formativi e project work a favore dei beneficiari dei progetti di accoglienza contribuendo in maniera essenziale alla loro autonomia e alla loro stanzialità sul territorio.

“La visita privata e congiunta dei Presidenti italiano e tedesco – hanno fatto sapere i rappresentanti dell’associazione che si occupa di migranti – sottolinea l’importanza della solidarietà internazionale e dell’integrazione, nonché il riconoscimento del lavoro essenziale svolto dalle comunità di accoglienza come Don Bosco 2000 nel promuovere la pace, la comprensione e l’unità tra le nazioni”.