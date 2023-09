Sergio Mattarella a Siracusa riceve il presidente tedesco Steinmeier: “Regole Ue sul bilancio non siano ottuse”

Sergio Mattarella, ha ricevuto ad Ortigia il presidente della repubblica federale tedesca in occasione del "Premio dei Presidenti"

Importante giornata istituzionale quella in corso a Siracusa.

Il presidente della Repubblica, infatti, Sergio Mattarella si trova al castello di Maniace ad Ortigia per ricevere il presidente tedesco Frank Walter Steinmeier in occasione de “Il premio dei Presidenti”.

Il capo di Stato, durante il suo discorso, ha ribadito l’importanza di trovare un’intesa sulla proposta per regole condivise sul bilancio Ue, lanciando un appello proprio all’Unione Europea.

Il discorso di Mattarella

“Signor presidente, Caro Frank Walter, è un grande piacere incontrarti ed è un grande onore averti ancora una volta in Italia. Per me è particolarmente un piacere averti qui in Sicilia – esordisce il Capo di Stato -Abbiamo l’occasione di riaffermare, attraverso il premio alle municipalità il rapporto intenso che lega i nostri due popoli e scambiare qualche idea sul momento attuale e sulle nostre straordinariamente eccellenti relazioni bilaterali. Benvenuto”.

“Occorre trovare un’intesa sulla proposta per regole condivise sul bilancio Ue – prosegue – Sì a regole di bilancio rigorose, ma il rigore non deve essere ottuso e cieco, ma abbia come obiettivo la crescita, tenendo conto di fenomeni come il rallentamento dell’economia cinese e le conseguenze della guerra in Ucraina. Il bilancio europeo deve essere ambizioso per affrontare le sfide fondamentali come la transizione ecologica e digitale”.

Il “Premio dei Presidenti”

“Questo Premio è nato in occasione di una visita del Presidente Steinmeier a Milano, nel settembre 2020, appena usciti dalla fase più drammatica della pandemia. Lì ci confrontammo sull’idea di come dare stabilità al rapporto emerso anche in quel momento così buio, in cui ebbe a manifestarsi con forza il valore della solidarietà: tra le persone, ma anche tra le istituzioni di Germania e d’Italia”, ha detto Mattarella.

Il capo dello Stato italiano prosegue: “Tra le molte iniziative partite dalla base, emergevano quelle messe in atto dalle Amministrazioni locali, sovente in maniera spontanea e con risultati al di là di ogni aspettativa. Si usa dire che i Comuni sono il livello istituzionale più vicino ai cittadini, dunque quello più adatto a mettere in rapporto diretto le persone dei due Paesi. ;Sono innumerevoli le Municipalità tedesche e italiane che hanno in vigore rapporti di partenariato e gemellaggio. Relazioni d’amicizia che sono nate, talvolta, sulle sofferenze lasciate dalla Seconda Guerra Mondiale”.