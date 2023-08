Precipita in dirupo mentre spegne le fiamme nel Palermitano, morto Matteo Brandi

Non ce l'ha fatta Matteo Brandi, il Forestale che era rimasto gravemente ferito durante gli incendi scoppiati nel Palermitano.

Non ce l’ha fatta Matteo Brandi, volontario Forestale originario di Monreale, in provincia di Palermo, che era rimasto seriamente ferito in occasione degli incendi che erano scoppiati nel Palermitano nella seconda metà di luglio.

L’uomo, che si trovava ricoverato da giorni in ospedale, è morto a causa delle gravi ferite riportate a seguito di una brutta caduta in un dirupo rimediata mentre si adoperava nello spegnimento delle fiamme.

“Sei un piccolo eroe”

Sono tanti i messaggi di cordoglio che in queste ore si stanno moltiplicando sui social da parte di amici, conoscenti e colleghi.

“Un caro collega ci lascia dopo essere stato un piccolo eroe Forestale”, scrive su Facebook il collega Giuseppe. “Che la Terra ti sia lieve. Sei un piccolo grande eroe dei Monti. Cordoglio alla famiglia di tutti noi colleghi. Guardate come muore un Forestale”, aggiunge ancora il collega.

Fonte foto: Facebook