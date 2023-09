Matteo Messina Denaro lascia la Rianimazione, trasferito in reparto 41bis

L'ex superlatitante Matteo Messina Denaro lascia il reparto dove era ricoverato da inizio agosto per un'occlusione intestinale.

Il boss Matteo Messina Denaro ha lasciato il reparto di Rianimazione dell’ospedale “San Salvatore” de L’Aquila dove si trovava ricoverato dallo scorso 6 agosto per essere trasferito in quello destinato ai detenuti ristretti al regime di 41bis, nello stesso nosocomio abruzzese.

Matteo Messina Denaro, le condizioni del boss

Al momento non filtrano indiscrezioni sul suo attuale stato di salute. L’ex primula rossa di Cosa Nostra, malata di tumore al colon ormai al quarto stadio, era stata ricoverata in ospedale dopo un intervento chirurgico d’urgenza al quale si era sottoposto per un’occlusione intestinale.

Nelle scorse settimane i legali – Alessandro Cerella e la nipote di Messina Denaro Lorenza Guttadauro – aveva richiesto la scarcerazione dell’ex superlatitante, in considerazione del fatto che le sue condizioni di salute in rapido peggioramento non sarebbero compatibili con il regime del 41-bis.

In base a quanto riferito dagli avvocati, Matteo Messina Denaro si sarebbe alimentato in carcere soltanto con dei succhi di frutta e integratori.

Il boss di Castelvetrano, dal momento del suo arresto avvenuto il 16 gennaio 2023, è rimasto in cura all’interno del penitenziario dove è stata allestita una stanza nella quale svolgere le sessioni di chemioterapia.