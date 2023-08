Matteo Messina Denaro trasferito in Rianimazione dopo l’intervento

Dopo l'operazione d'urgenza, il boss dovrà rimanere in Rianimazione per alcuni giorni.

Matteo Messina Denaro è stato trasferito nel reparto di Rianimazione, dove dovrà rimanere per alcuni giorni dopo l’intervento subìto nelle scorse ore.

Rimangono gravi le sue condizioni di salute, che nella giornata di ieri hanno determinato il suo trasferimento all’ospedale San Salvatore de L’Aquila e poi l’operazione d’urgenza per un blocco intestinale.

Matteo Messina Denaro in Rianimazione dopo l’operazione

Il boss di Castelvetrano sarebbe stato operato per un blocco intestinale poco dopo il suo ricovero. Le sue condizioni sarebbero gravi, anche se fino a ieri fonti carcerarie interpellate da Adnkronos avevano confermato che al momento l’ex superlatitante – affetto da tempo da un tumore, ormai al quarto stadio – non sarebbe in pericolo di vita.

“Non mangia da giorni”

Dell’aggravamento improvviso delle condizioni di Matteo Messina Denaro hanno parlato anche i suoi legali, Lorenza Guttadauro (nipote del boss) e Alessandro Cerella. I due avrebbero chiesto la scarcerazione e la fine del regime del 41bis in considerazione delle sue problematiche di salute. Secondo gli avvocati, il boss si alimenterebbe solo con integratori e succhi di frutta: da qui la richiesta di sospensione della misura cautelare per permettere al detenuto una migliore assistenza.

Mentre il boss Messina Denaro si trova in Rianimazione, c’è chi si chiede se – nella fase finale della sua vita – gli inquirenti riusciranno a fargli confessare alcuni dei tanti segreti di Cosa nostra che con ogni probabilità custodisce. “Io non mi farò mai pentito“, avrebbe detto nel corso di un interrogatorio recentemente depositato, negando anche di aver ucciso il piccolo Giuseppe Di Matteo.