Matteo Messina Denaro operato d’urgenza, ricoverato in ospedale: ecco come sta

L'ex superlatitante Matteo Messina Denaro è stato sottoposto a un intervento chirurgico urgente nella serata di ieri.

Matteo Messina Denaro è stato operato d’urgenza nella serata di ieri, martedì 8 agosto, per una occlusione intestinale, non legata al tumore al colon che lo affligge da diverso tempo.

L’intervento chirurgico è stato effettuato all’ospedale San Salvatore de L’Aquila, a seguito del trasferimento deciso dopo l’aggravamento delle condizioni di salute dell’ex primula rossa di Cosa nostra.

Il precedente intervento

Già nelle scorse settimane Matteo Messina Denaro, arrestato il 16 gennaio scorso alla clinica “La Maddalena” di Palermo, si era sottoposto a un altro intervento chirurgico per risolvere alcuni problemi urologici, facendo ritorno in giornata stessa nella struttura penitenziaria.

Adesso, per l’ex superlatitante, si prospetta una lunga degenza in nosocomio, attorniato da ingenti misure di sicurezza.

Il legale: “Sta male, non mangia più”

Soltanto poche ore prima Alessandro Cerella, il legale che dallo scorso giugno affianca la nipote di Matteo Messina Denaro, l’avvocato Lorenza Guttadauro, nella difesa del capomafia, aveva parlato delle condizioni di salute sempre più gravi del boss di Castelvetrano.

“Si è aggravato, le sue condizioni sono disperate. Non mangia, beve soltanto, non sta bene, necessita di un immediato ricovero in ospedale. Con un tumore al quarto stadio, con la difficoltà anche a reggersi in piedi, non può stare dentro una cella al 41Bis. Deve essere assistito da un infermiere dentro una struttura ospedaliera il prima possibile”, aveva dichiarato il legale.