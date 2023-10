Matteo Messina Denaro, l’ex boss aveva il Covid al momento del suo arresto

Matteo Messina Denaro sarebbe stato affetto da Covid-19 il 16 gennaio 2023, giorno del suo arresto. La scoperta in caserma.

L’ex superlatitante di Cosa nostra, Matteo Messina Denaro, sarebbe stato affetto da Covid-19 al momento dell’arresto avvenuto il 16 gennaio 2023 alla clinica “La Maddalena” di Palermo.

Lo ha rivelato Pasquale Angelosanto, comandante del Ros dei carabinieri durante la conferenza Sicurezza e Salute che si è svolta nell’Aula Magna dell’ospedale San Camillo di Roma.

Messina Denaro, Covid accertato in caserma

Così come riportato dai colleghi de “La Stampa”, l’ex primula rossa sarebbe risultato negativo al tampone effettuato la mattinata dell’arresto prima di entrare in clinica, ma sarebbe emersa invece la positività al Coronavirus in occasione del test ripetuto in caserma.

Successivamente, Matteo Messina Denaro è stato trasferito nel carcere di massima sicurezza de L’Aquila, per poi trascorrere le ultime settimane della sua vita all’ospedale “San Salvatore” fino alla morte sopraggiunta il 25 settembre.