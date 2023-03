Matteo Messina Denaro, arriva la serie tv: ecco quando andrà in onda

Inizieranno a breve le riprese per la serie tv su Matteo Messina Denaro. Ecco quando sarà possibile vederla in televisione.

Le vicende criminali di Matteo Messina Denaro, il boss di Cosa nostra arrestato a Palermo lo scorso 16 gennaio, saranno raccontate all’interno di una miniserie televisiva di due puntate.

La serie verrà realizzata dal produttore Pietro Valsecchi per la sua nuova società Italent. La sceneggiatura si trova già in fase di scrittura avanzata e sono già in corso i casting per individuare chi dovrà indossare i panni del malavitoso e degli altri personaggi.

Messina Denaro, quando debutterà in tv la serie

Così come reso noto dallo stesso Valsecchi, il protagonista sarebbe stato già scelto ma si attende la firma per poter annunciare pubblicamente il nome.

Il produttore aveva già in mente di realizzare il progetto sulla serie televisiva su Matteo Messina Denaro e l’arresto di due mesi fa, a quanto pare, ha accelerato il processo di creazione dello sceneggiato fornendo ulteriori spunti grazie all’intervento dei carabinieri del Ros.

Le riprese della miniserie televisiva su Matteo Messina Denaro, così come annunciato da Pietro Valsecchi, inizieranno nell’estate del 2023 e potrebbe debuttare sul piccolo schermo già nel 2024.