Maurizio Costanzo, il conduttore sepolto nella tomba che fu di Monica Vitti

Maurizio Costanzo, l’indimenticabile conduttore e giornalista romano scomparso lo scorso 24 febbraio, riposa attualmente in una “tomba provvisoria”, quella che ospitò anche la grande Monica Vitti al Cimitero del Verano. Costanzo sarà poi trasferito una volta pronta la sua tomba di famiglia. Anche la Vitti aveva avuto una sepoltura non ufficiale, prima di essere trasferita in quella definitiva, predisposta dai familiari. Si tratta in realtà di un condominio di loculi a piani, un “posto di passaggio”, già diventato luogo di pellegrinaggio dei tanti fan che hanno lasciato centinaia di lettere e piccoli doni già negli ultimi giorni.