Maurizio Costanzo, chiesti selfie a Maria De Filippi alla camera ardente: è bufera

Triste episodio durante la camera ardente allestita per Maurizio Costanzo: in diversi hanno richiesto selfie a Maria De Filippi

Distrutta per la scomparsa di Maurizio Costanzo, Maria De Filippi si è recata anche quest’oggi in Campidoglio per presenziare alla camera ardente allestita per ricordare e salutare per l’ultima volta il leggendario giornalista e conduttore televisivo romano.

Nonostante la circostanza di commozione e andando oltre probabilmente il senso del pudore, in diversi hanno richiesto alla conduttrice di “C’è Posta per Te” dei selfie a pochi metri dalla bara del marito. Maria, protetta da degli occhiali scuri, ha dovuto prestarsi ai fans, nonostante il dolore.

Rita dalla Chiesa: “Evitate chi ha chiesto selfie a Maria De Filippi”

L’episodio ha scatenato una vera e propria bufera social.

Rita Dalla Chiesa – nonché migliaia di utenti – ha voluto condannare quanto accaduto, mostrando solidarietà a Maria De Filippi.

“Questa è’ la faccia di chi ha voluto farsi un selfie con Maria… Chi lo riconosce lo eviti. Per sempre” ha scritto la conduttrice sul proprio profilo Twitter.

Le immagini, purtroppo, parlano da sole.