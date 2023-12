Maxi cartella esattoriale: disoccupato 55enne riceve bollettino da 11 milioni di euro

L'uomo, avvalendosi dell'assistenza di un avvocato, ha subito attivato la procedura prevista dalla cosiddetta "Legge anti suicidi"

Una maxi cartella esattoriale è stata consegnata ad un incredulo 55enne, ex imprenditore di Imperia. Choc per un l’uomo dopo aver letto la cifra nel bollettino bollettino postale ricevuto dall’Agenzia delle Entrate: 11 milioni di euro da pagare entro soli cinque giorni.

Il 55enne, attualmente senza occupazione, come riporta Il Secolo XIX, deve far fronte alla somma associata a debiti accumulati da una società edile nella quale l’ex imprenditore deteneva una quota. L’uomo, avvalendosi dell’assistenza di un avvocato, ha subito attivato la procedura prevista dalla cosiddetta “Legge anti suicidi”, promulgata per affrontare la crisi finanziaria di individui e piccole imprese, i quali, trovandosi in gravi difficoltà economiche, non possono essere sottoposti alle normali procedure concorsuali. Secondo il legale del 55enne la legge concede il diritto di accedere alla procedura di cancellazione dei debiti tramite un processo di “esdebitazione”.