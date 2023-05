Maxi incendio in un appartamento del Palermitano: donna in salvo

Momenti di paura a Misilmeri dove si è verificato un rogo all'interno di un'abitazione: salvata una 60enne, morto il suo cagnolino

Paura nel pomeriggio a Misilmeri, nel Palermitano, per un incendio divampato in un’abitazione in via Val di Mazara. Le fiamme e il fumo hanno rapidamente invaso le stanze dell’appartamento al piano rialzato dello stabile abitato da una 60enne e dal suo cane di piccola taglia. Grazie all’aiuto dei vicini la donna è riuscita a mettersi in salvo uscendo dal balcone. Non c’è stato nulla da fare, invece, per il suo amico a quattro zampe, ritrovato ormai primo di vita dai vigili del fuoco del Comando di Palermo e del distaccamento volontario di Villafrati durante le operazioni di spegnimento del rogo.

Nessun danno strutturale all’edificio

L’intervento immediato di diverse squadre ha permesso di domare le fiamme ed evitare che si propagassero agli altri appartamenti. “Il piano immediatamente superiore era disabitato, mentre gli abitanti dell’ultimo piano sono usciti autonomamente prima del nostro arrivo”, spiegano i vigili del fuoco. Al temine degli accertamenti non sono emersi danni strutturali a carico dell’edificio. Potranno così rientrare a casa i proprietari dell’appartamento dell’ultimo piano. Inagibile, invece, l’abitazione interessata dall’incendio. La donna è stata ospitata da alcuni parenti che vivono in zona. Sono in corso le verifiche per risalire alle cause del rogo.