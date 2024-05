Mazara del Vallo, via ai lavori per il lungomare Mazzini

A Mazara del Vallo verrà messo in sicurezza il tratto compromesso del marciapiede, che risulta pericoloso per i pedoni. Gli interventi ammontano a circa 147mila euro

MAZARA DEL VALLO – Una nuova pavimentazione della passeggiata (marciapiede) del lungomare Mazzini: il progetto dovrebbe concludersi entro 150 giorni.

Ad effettuare gli interventi sarà l’impresa mazarese Asaro Antonino che si è aggiudicata la procedura di affidamento tramite lo strumento del Mepa sulla piattaforma di e-procurement “Acquisti in rete Pa”, offrendo un ribasso del 35,1233% sull’importo a base d’asta di euro 152.668,21 oltre oneri della sicurezza non soggetti a ribasso di circa 8mila euro e costo di manodopera non soggetto a ribasso di circa 76mila euro.

Il progetto complessivo prevede inoltre circa 147mila euro per acquisto materiali e ulteriori somme per Iva, oneri tecnici e oneri di conferimento in discarica per un totale di circa 480mila euro cui dedurre circa 65mila euro di economie per ribasso d’asta.

Rifacimento del marciapiede del lungomare Mazzini

Allo stato attuale – si legge nella determinazione dirigenziale di approvazione in linea tecnica del progetto – la sede del marciapiede del lungomare Mazzini (dall’altezza del piazzale Quinci fino all’altezza di via Valeria) risulta quasi tutta compromessa a causa del deterioramento dei mattoni in cemento e in parte usurata da cedimenti vari tali da non garantire la sicurezza dei pedoni.

Una situazione che è peggiorata da quando i cedimenti hanno creato degli avvallamenti che danno luogo, quando piove, a delle pozzanghere di acqua impedendo per giorni il normale transito pedonale. Inoltre la crescita delle radici degli alberi ubicati sul marciapiede ha ulteriormente dismesso parte della pavimentazione con pietrine di cemento esistente.

Infine molti pozzetti di ispezione dell’impianto di pubblica illuminazione a causa di questi cedimenti risultano ad oggi divelti e non a quota, quindi con pericolo di inciampo da parte dei pedoni. Un insieme di situazioni di pericolo che hanno indotto proprio l’Amministrazione a programmare uno specifico intervento manutentivo.

I lavori dovrebbero concludersi entro 150 giorni

La direzione dei lavori ha assicurato che, in ogni caso, gli interventi verranno effettuati a tranche in modo tale da consentire comunque il transito sicuro dei pedoni nel marciapiede.