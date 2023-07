Eroe diportista evita il peggio per un sub a Mazara del Vallo dopo un malore improvviso

Ieri pomeriggio a Mazara del Vallo si è sfiorata la tragedia in mare.

In mezzo a questa vicenda che ha avuto il lieto fine, fortunatamente, vi è un quasi-eroe. Il tutto si è verificato durante l'immersione di un sub nella zona di Capo Feto, in quel tratto di costa ha avuto un improvviso malore. Ad accorgersene è stato un semplice diportista che si trovava nei paraggi e ha visto che il soggetto in mare era in evidente difficoltà, così lo ha soccorso portandolo a bordo e subito dopo ha chiesto l'intervento della guardia costiera.

Il sub stava facendo immersioni senza ossigeno, dunque in apnea, a un certo punto però ha avvertito un forte dolore al torace. Dunque, dopo la chiamata alla guardia costiera, che una volta sul posto ha portato l’individuo sulla terraferma, è intervenuta l’ambulanza che ha trasportato il sub all’ospedale di Mazara del Vallo. L’uomo che è stato protagonista di questa brutta vicenda ha 39 anni.