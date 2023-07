Incidente mortale sulla Palermo-Mazara, la vittima è Alessandro Noto: si indaga

Alessandro Noto è la vittima dell'incidente avvenuto lungo l'autostrada A29 Palermo-Mazara del Vallo. Si indaga su quanto avvenuto.

Si chiama Alessandro Noto la vittima dell’incidente stradale mortale avvenuto ieri, domenica 2 luglio, lungo l’autostrada A29 Palermo-Mazara del Vallo.

L’uomo, 31enne residente a Carini, in provincia di Palermo, stava percorrendo a piedi l’autostrada di notte prima di essere travolto da un’auto in arrivo. Il cadavere dell’uomo, a quanto pare, sarebbe stato ritrovato a un centinaio di metri di distanza dal luogo in cui sarebbe avvenuto l’impatto.

I soccorsi e le indagini

Non sarebbero inoltre stati trovati altrimenti rimasti coinvolti nell’incidente. Sul posto si sono presentati i sanitari del 118 che hanno accertato il decesso di Alessandro Noto. Inutili, infatti, i soccorsi per l’uomo.

Sono in corso le indagini per chiarire quanto accaduto e comprendere perché il 31enne stesse percorrendo l’autostrada A29 Palermo-Mazara del Vallo a piedi e durante le ore notturne. A tal proposito potrebbero risultare fondamentali le immagini registrate dalle telecamere di videosorveglianza della zona.

Fonte foto: Facebook – Alessandro Noto