Mazara del Vallo punta sulle prossime Festività

Hanno preso il via in questi giorni, grazie a un investimento complessivo di ottantamila euro, gli interventi per la realizzazione degli impianti d’illuminazione artistica nelle varie zone della città

MAZARA DEL VALLO (TP) – Il Comune si muove in vista delle prossime Feste con il duplice obiettivo di rendere più accogliente la città e di attrarre così visitatori spingendo allo stesso tempo il commercio sul territorio comunale.

Anche per tali ragioni hanno quindi preso il via proprio in questi giorni, per essere pronti in vista dell’accensione dell’8 dicembre prossimo, i lavori di realizzazione degli impianti di illuminazione artistica in diverse vie e zone della città per le festività natalizie 2023.

Il progetto, redatto su incarico dell’Amministrazione comunale dal responsabile della Pubblica illuminazione cittadina Salvatore Ferrara, prevede l’arredamento luce artistico sui pali di pubblica illuminazione e alberi in molte vie e piazze sia del centro che della periferia. All’interno di villa Jolanda verrà allestita una composizione natalizia a forma di pacco di circa 3,50 metri e sei soggetti natalizi a forma di cappelli e pacchi di natale sospesi in aria. In piazza Mokarta sarà installata a pavimento una stella cometa di sette metri e scia di 1,70 metri. In piazza della Repubblica sarà collocato un albero di Natale. Rotatorie, ringhiera del ponte sul Mazaro, zona Trasmazaro, Makara, Mazara Due e Costiera saranno illuminate insieme alle maggiori vie e piazze del centro.

Gli interventi di montaggio dell’illuminazione artistica già in possesso del Comune, del noleggio e montaggio di ulteriore illuminazione artistica mancante sono stati affidati con determinazione dirigenziale n. 2762 del 21 novembre 2023 all’impresa di Mazara del Vallo Marino Impianti di Marino Vito. Si è proceduto con l’affidamento diretto a operatore economico abilitato al Mepa (Mercato elettronico della Pubblica amministrazione). Procedura consentita per importi di lavori inferiori ai 150mila euro.

L’investimento complessivo previsto è di ottantamila euro

L’impresa ha effettuato un ribasso del 10% sull’importo a base d’asta dei lavori di circa trentamila euro, cui vanno aggiunti costi di manodopera non soggetti a ribasso, oneri di sicurezza, Iva, oneri tecnici e le somme necessarie per il noleggio dell’illuminazione artistica da integrare a quella già in possesso del Comune. Sarà cura dell’impresa montare l’illuminazione artistica che sarà poi smontata dalla stessa impresa dopo l’8 gennaio.

“L’Amministrazione comunale – hanno concluso dal Municipio – è inoltre al lavoro per l’allestimento del programma di manifestazioni natalizie e d’inizio d’anno, i cui dettagli verranno comunicati dopo l’approvazione degli atti ufficiali”.