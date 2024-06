Mazzarrà Sant’Andrea, discarica in fiamme

I Vigili del Fuoco del Comando di Messina sono impegnati nello spegnimento del vasto incendio nella discarica di Mazzarrà Sant’Andrea.

Incendio in una discarica della Sicilia. I Vigili del Fuoco del Comando di Messina sono impegnati nello spegnimento del vasto rogo che ha visto il coinvolgimento dell’impianto di Mazzarrà Sant’Andrea. Sono state necessarie autobotti serbatoio, autobotti pompa, pick-up con modulo antincendio, canadair e un elicottero dei pompieri. Nella giornata di ieri la struttura era stata già lambita dalle fiamme.

Le personalità coinvolte

Operano 5 squadre dei pompieri, personale specializzato in topografia applicata al soccorso di livello 2, squadra per interventi di tipo nucleare batteriologico chimico e radioattività, personale Dos (Direttore per le operazioni di spegnimento), Falco 10, Geronimo Sh64, Erikson e Canadair Can 18. Inoltre è stato allertato il nucleo mezzi movimento terra così come richiesto dal Comando di Messina. Mezzi provenienti dal Comando di Catania per effettuare lo smassamento del materiale. Richiesto un altro intervento aereo per un canadair. Sul luogo si trovano i Carabinieri, la Polizia Locale, la Protezione Civile e l’Arpa.