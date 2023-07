Musumeci e Galvagno al fianco dei produttori di uva da tavola di Mazzarrone

“Vogliamo lavorare accanto agli agricoltori per tutto quello che sarà possibile fare” - a dirlo il Ministro per la Protezione Civile e le Politiche del Mare, Nello Musumeci, intervistato per il QdS

“Vogliamo lavorare accanto agli agricoltori per tutto quello che sarà possibile fare” – a dirlo il Ministro per la Protezione Civile e le Politiche del Mare, Nello Musumeci, intervistato per il QdS.

Questa mattina Musumeci ed il Presidente dell’Assemblea Regionale Siciliana, Gaetano Galvagno, sono stati in visita istituzionale a Mazzarrone in provincia di Catania e presso alcune aziende agricole del territorio dell’uva da tavola di Mazzarrone IGP.

L’incontro è stato organizzato per fare conoscere l’eccellenza agricola di Mazzarrone e consegnare le istanze dei produttori al fine di tutelare e valorizzare i frutti della Sicilia maggiormente colpiti dalle condizioni meteorologiche avverse e dalla siccità che hanno interessato il territorio calatino.

Presenti alla visita Salvo Sallemi, senatore di FDI, Alberto Cardillo, coordinatore provinciale FDI CT, e Giovanni Bennardo, componente del direttivo provinciale FDI. A fare gli onori di casa il Sindaco del Comune di Mazzarrone, Giovanni Spata, insieme alla giunta comunale e alle autorità civili e militari. Inoltre presente anche il presidente del Consorzio Arancia Rossa di Sicilia, Gerardo Diana.

Per il QdS abbiamo ascoltato il Ministro Musumeci ed il Presidente Galvagno.